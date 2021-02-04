وقال البنك - في تقرير نشر اليوم الخميس - إن "من المتوقع أن يؤدي برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، وزيادة النشاط الاقتصادي"، لكنه توقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2021، بسبب تشديد قيود الإغلاق المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.



وأضاف أنه يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بقوة هذا العام حيث من المفترض تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا بين شهري أبريل وسبتمبر المقبلين، لاسيما مع استكمال برنامج التطعيم الحكومي الناجح للمواطنين، الأمر الذي سيدعم بدوره "انتعاش إنفاق الأسر".



وقال "بنك انجلترا" إن انتعاش النشاط الاقتصادي في بريطانيا سيعتمد أساسا على مدى السيطرة على ظهور أية سلالات جديدة من الفيروس، بالإضافة إلي استعداد الأسر للإنفاق حيث أن معظم الناس يتوقعون "عودة الحياة إلى طبيعتها" في غضون عام، إلا أنه من المرجح استمرار بعض التباعد الاجتماعي الطوعي، كما حدث في الدول التي خففت القيود الاحترازية بشكل كبير.



وأشار إلى أن الأنباء الإيجابية عن اللقاحات أدت إلى زيادة حجوزات العطلات داخل بريطانيا هذا العام، بينما ظلت الحجوزات الخارجية أقل من معدلاتها، متوقعا بدء الانتعاش الاقتصادي بحلول فصل الربيع المقبل حيث يصبح الناس أكثر ثقة بشأن الإنفاق.

ومن المنتظر أن تحِد خطط الدعم الحكومية من أي زيادة سريعة في معدل البطالة، بيد أنه من المتوقع ارتفاع هذا المعدل إلى 7.8 %، بحسب البنك.