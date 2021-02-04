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بعد اعتزام واشنطن استخدام قانون" المافيا" ضد مقتحمي الكونجرس.. تعرف على العقوبة المنتظرة

الخميس، 04 فبراير 2021 05:10 ص
بعد اعتزام واشنطن استخدام قانون" المافيا" ضد مقتحمي الكونجرس.. تعرف على العقوبة المنتظرة اقتحام الكونجرس
كتب- هاشم الفخراني

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قال مصدران بهيئات إنفاذ القانون إن وزارة العدل الأمريكية تبحث إمكانية توجيه اتهامات إلى أعضاء في جماعات من اليمين المتطرف تورطت في اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" في السادس من يناير الماضي بموجب قانون اتحادي يستخدم عادة ضد عصابات الجريمة المنظمة.

ويسمح قانون مكافحة الجريمة المنظمة والتنظيمات المفسدة المعروف اختصارا باسم (ريكو) للادعاء بالتصدي لجرائم منظمة بعينها مثل القتل والخطف والابتزاز وتبييض الأموال.

وينص القانون الذي وضع في 1970 على عقوبات مشددة من بينها السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ومصادرة الأرصدة الناتجة عن أعمال إجرامية.

وقال المصدران، وهما مسؤول حالي بسلطة انفاذ القانون ومسؤول سابق ترك منصبه بالحكومة الاتحادية مؤخرا، إن استخدام قانون (ريكو) لمقاضاة المتورطين في أحداث العنف الدامية التي شهدها الكابيتول أمر تجري مناقشته داخل وزارة العدل، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد. وتحدث المصدران بشرط عدم نشر اسمهما.

وتوفي 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.

 

 

 


الكونجرس

الكابيتول

دونالد ترامب

جو بايدن

الرئيس الأمريكي

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