بريطانيا تسجل 915 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا عن تسجيل 915 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتزيد السلطات البريطانية من معدلات تطعيم مواطنيها باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، للسيطرة على الوباء، بعدما أعلنت عن تطعيم 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولون بريطانيون أن النظام الصحى قد يستغرق شهورا للتعافى بعد أزمة كورونا.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن مستويات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مرتفعة بشكل مقلق فى المملكة المتحدة، معربا عن أمله فى أن يسمح التطعيم بفتح المدارس اعتبارا من 8 مارس.