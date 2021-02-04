بايدن يعلن استقبال أمريكا 125 ألف مهاجر سنويا.. ويؤكد: لن نغيب عن الساحة الدولية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الجيش في بورما يتعين عليه أن يترك السلطة ويطلق سراح الموقوفين، موضحا أنه يجب أن نعمل على توحيد العالم والدفاع عن الديمقراطية، مضيفا سنوقف أي خطط لسحب قواتنا من ألمانيا، معلنا أن الولايات المتحدة ستستقبل 125 ألف مهاجر سنويا، موضحا أنه يجب الاستثمار في القطاع الصحي لتخفيف خطر الجائحة والأوبئة.



وأضاف جو بايدن، خلال كلمة يلقها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أن التحالفات الأمريكية تعني التعاون مع الشركاء ويتعين علينا التعاطي بشكل دبلوماسي مع الخصوم، متابعا: سنكون على فعالية أكثر في التعامل مع روسيا.



وتابع الرئيس الأمريكي: نطلق مبادرة لتعزيز جاهزية الولايات المتحدة في المجال السيبراني، كما أعلن إصلاح سياستنا الخارجية ووزير الدفاع سيراجع وضع قواتنا في الخارج وفق أولوياتنا وأمننا القومي.



وقال جو بايدن: سنراجع انتشار القوات الأمريكية بالخارج وفق مصلحة أمننا القومي، موضحا أن الدبلوماسية الأمريكية قادرة على صناعة المعجزات.



وشدد جو بايدن على نهج الدبلوماسية في السياسة الخارجية الأمريكية، متابعا أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تغيب عن الساحة الدولية، وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحمل الغياب عن الساحة الدولية مجددا.