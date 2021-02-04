اليوم السابع
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بايدن: أمريكا مستعدة للعمل مع الصين عندما يكون ذلك في مصلحة أمريكا

الخميس، 04 فبراير 2021 11:11 م
بايدن: أمريكا مستعدة للعمل مع الصين عندما يكون ذلك في مصلحة أمريكا الرئيس الأمريكى جو بايدن
رويترز

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس الصين بأنها أخطر منافس للولايات المتحدة، لكنه قال إن واشنطن مستعدة للعمل مع الصين عندما يكون من مصلحتها القيام بذلك.

وقال بايدن في كلمة خلال زيارته الأولى لوزارة الخارجية "سنتصدى بشكل مباشر للتحديات التي تشكلها الصين، أخطر منافس لنا، على قيمنا للازدهار والأمن والديمقراطية".

وتابع قائلا "سنواجه انتهاكات الصين الاقتصادية وسنتصدى لتحركاتها العدوانية وتعديها على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والحوكمة العالمية... لكننا مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون من مصلحة أمريكا القيام بذلك".


جو بايدن

الرئيس الأمريكى

الديمقراطية

الصين

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