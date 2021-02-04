انهيار منزل من 3 طوابق بمركز أبنوب فى أسيوط دون خسائر بالأرواح

أسيوط - هيثم البدري

انهار قبل قليل منزل بشارع السوق بقرية بني محمد الشهابية التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز ابنوب يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة بني محمديات، بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، ملك عيد عزت محمود فراج، وأخيه عبدالحفيظ عزت محمود فراج، دون خسائر بالأرواح.

وبالتحري تبين أن المقيمين بالمنزل بمجرد أن بدأ فى الإنهيار، خرجوا منه، ودلت التحريات علي وجود خسائر لحقت بالمنزل، ومنها أثاث المنزل ومخزون الغلال، كما أن المنزل تسكن به أكثر من أسرة ولا مأوى لهم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.