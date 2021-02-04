وحذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الخميس، من مماطلة مليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف الخزان واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات.



وقالت وزارة الخارجية اليمنية " لقد دعمت الحكومة اليمنية ومعها المجتمع الدولي الأمم المتحدة منذ جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن خزان صافر بتاريخ 15 مايو 2020 لإقناع ميليشيا الحوثي بالسماح بمهمة الفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية للخزان تمهيدا لتفريغه ".



وأضافت أنه بعد مرور 8 أشهر من النقاشات بين الأمم المتحدة والحوثيين، مازالت تستخدم المليشيات الإرهابية الخزان كرهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي خدمة لأجندة إيران التدميرية.