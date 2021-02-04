وذكرت وزارة الصحة الهندية- حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الخميس، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 107 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و703 حالات،ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 155 ألفا و25 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى عشرة ملايين و480 ألفا و455 حالة.