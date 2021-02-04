"المشرى" يعلن انسحابه من السباق على عضوية ورئاسة المجلس الرئاسى الليبى

كتب : أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام ليبية، مساء الخميس، انسحاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخوانى خالد المشرى من السباق على عضوية ورئاسة المجلس الرئاسي الليبى.

كان مجلس الأمن الدولى قد طلب اليوم الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نشر طليعة من المراقبين على وجه السرعة للإشراف على وقف إطلاق النار فى ليبيا.

جاء ذلك فى رسالة وجهها مجلس الأمن الدولى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وجاء في الرسالة: "في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة" من مراقبي وقف إطلاق النار.