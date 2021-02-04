المتحدث باسم بابا الفاتيكان: البابا فرانسيس تلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر

كتبت ـ فاطمة شوقى

أكد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو برونى أن البابا فرانسيس، 84 عامًا ، تلقى أمس الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا وتم تحصينه.

وقال المصدر إن البابا تلقى صباح أمس الجرعة الثانية من لقاح فايزر، بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، فى ردهة فصل بول السادس، الذى تم إعداده لحملة التطعيم فى دولة الفاتيكان.

واحتفظت مديرية الصحة والنظافة في مدينة الفاتيكان بحوالي 10000 لقاح من شركة الأدوية فايزر لحملة التطعيم ، التي بدأت في 13 يناير ، عندما تلقى البابا فرانسيس الجرعة الأولى، من بين ما يقرب من 3000 موظف و 800 مقيم، وفقا لوكالة "إيفى" الإسبانية.

كما هو الحال في بقية البلدان، كان أول من تم تطعيمهم هم العاملين الصحيين وكبار السن، كان البابا فرانسيس قد توقع بالفعل أنه سيتم تطعيمه في مقابلة أجريت قبل تلقي الجرعة الأولى.

قال بابا الفاتيكان فى ذلك الوقت: "أعتقد أنه من الناحية الأخلاقية يجب تطعيم الجميع، إنه خيار أخلاقى لأنه يتعلق بحياتك، ولكن أيضًا لحياة الآخرين".