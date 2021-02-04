موسكو (أ ش أ)

أكد السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف رفض الكرملين بشكل مطلق ضغط العقوبات من جانب الولايات المتحدة، وقال بيسكوف في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس "نرى باستمرار ردود فعل من جانب المشرعين الأمريكيين حول العقوبات.. ونعتبر مثل هذه الأساليب غير مقبولة تمامًا بشكل عام في العلاقات الثنائية".

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس /الأربعاء/ مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين روس بسبب قضية المعارض أليكسي نافالني.