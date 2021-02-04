وفي ما يتعلق باحتمال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، قال بيسكوف: "إن الرئيس الروسي لا يخطط للقاء رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل خلال زيارته إلى موسكو".

وأضاف "من غير المقررعقد لقاء بين بوتين وبوريل، فالسيد بوريل سيتباحث مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، وستجرى المفاوضات معه".

يُذكر أن جوزيب بوريل سيصل العاصمة الروسية لمناقشة مسألة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي قضت محكمة بموسكو عليه مؤخرا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة. وكانت مدن روسية عدة قد شهدت مظاهرات احتجاجية على مدار الأيام الماضية تتطالب بإطلاق سراح المعارض الروسي.