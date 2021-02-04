العربية: مصادر طبية تؤكد تعرض لقمان سليم للتعذيب قبل قتله

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر طبية لبنانية تأكيدها أن الناشط اللبناني المعارض لقمان سليم تعرض للتعذيب قبل قتله.

وفى وقت سابق أثارت واقعة اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم، حالة جدل واسعة، وسط اتهامات من جانب بعض القوى السياسية اللبنانية لحزب الله اللبناني لقتله، في الوقت الذى توعد فيه رئيس حكومة لبنان، بأن مقتل لقمان سليم "جريمة" يجب ألا تمر دون محاسبة

من جانبها أكدت شقيقة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الذي وجد مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان، الخميس، أن العائلة لا تثق بالقضاء اللبناني ولا بتحقيقاته، مضيفة لقناة العربية،: "أولويتنا الآن كيفية إقامة مراسم دفن شقيقي لقمان، وعندما ننتهي من ذلك سنتكلم بقضيته".