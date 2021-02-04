العربية: الصين تتهم BBC بنشر أخبار كاذبة بشأن كورونا وتطالبها بالاعتذار

كتب سمير حسنى

اتهمت الصين اليوم الخميس، هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بنشر أخبار كاذبة بشأن فيروس كورونا ، مطالبة إياها بالاعتذار، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وفى غضون ذلك، قال مي فنغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة بالصين في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن بلاده استخدمت 31.2 مليون جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 حتى الثالث من فبراير لتطعيم مجموعات محددة من السكان.