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العربية: الصين تتهم BBC بنشر أخبار كاذبة بشأن كورونا وتطالبها بالاعتذار

الخميس، 04 فبراير 2021 01:15 م
العربية: الصين تتهم BBC بنشر أخبار كاذبة بشأن كورونا وتطالبها بالاعتذار بي بي سي
كتب سمير حسنى

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اتهمت الصين اليوم الخميس، هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بنشر أخبار كاذبة بشأن فيروس كورونا ، مطالبة إياها بالاعتذار، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وفى غضون ذلك،  قال مي فنغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة بالصين في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن بلاده استخدمت 31.2 مليون جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 حتى الثالث من فبراير لتطعيم مجموعات محددة من السكان.

كانت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية قد ذكرت في يناير أن بكين تسعى لتطعيم 50 مليونا قبل بداية السنة القمرية الجديدة في فبراير.

 


بي بي سي

BBC

الصين

كورونا

اليوم السابع بلس

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