وأشار إلى أن القيادات الأمنية السابقة "بقيت في مناصبها فترة طويلة وكان تغييرها ضروريا لتجديد الدماء"، مضيفا أن نتائج التغيير كانت واضحة، وخلال أسبوعين تقريبا، أعلنت بغداد مقتل 3 من كبار قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق بعمليات منفصلة في مناطق مختلفة من البلاد، هم "والي العراق" في التنظيم أبو ياسر العيساوي و"والي الجنوب" أبو حسن الغريباوي و"غانم صباح" مسؤول نقل الانتحاريين في التنظيم، بالإضافة إلى أعداد لم يعلن عنها من "المساعدين".