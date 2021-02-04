اليوم السابع
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الخميس، 04 فبراير 2021 10:49 م
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العثور على جثة مجهولة الهوية وسط مقابر قرية بالمحلة

الخميس، 04 فبراير 2021 09:27 م
العثور على جثة مجهولة الهوية وسط مقابر قرية بالمحلة جثه - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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عثر أهالى قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة وسط مقابر القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمقابر قرية الهياتم.

وانتقل المقدم محمد حوام نائب مأمور المركز والمقدم محمد عيسوى رئيس المباحث لمكان البلاغ، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وتبين أن المتوفى يرتدى ملابسه كاملة، ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وإخطار النيابة العامة، للتحقيق فى الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وظروفها وملابساتها.

 

 


مدير امن الغربيه

المحله

قرية الهياتم

مستشفى المحله العام

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