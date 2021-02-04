العاملون بشركة سانوفى يتظاهرون فى فرنسا اعتراضا على خطة تسريح الموظفين.. صور

كتب: أحمد علوى

تظاهر عدد من العاملين في شركة سانوفى لصناعة الدواء في فرنسا (ستراسبورج)، احتجاجا منهم على مسألة تسريح اكثر من 400 موظف من قسم البحث والتطوير.

وتعد شركة سانوفى من أكبر الشركات الأوروبية المتخصصة فى صناعة الدواء، والتى كانت أول المساهمين والمشاركين فى البحث وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.

وتأتى تلك القرارات كجزء من خطة تهدف لتسريح 1700 موظف تابعين للشركة في القارة الأوروبية، وكان قد تم الإعلان عنها في يونيو الماضى.

ويشار إلى أن مسألة التسريح في فرنسا منذ بدء انتشار فيروس كورونا باتت كثيرة للغاية، حيث ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن شركة "بريدجستون" لصناعة قطع غيار السيارات أعلنت أيضا عن خطتها حول غلق مصنع بشمال فرنسا، الأمر الذي يعرض أكثر من 800 موظف لخسارة وظائفهم.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم تسريح آلاف العاملين في شركات فرنسية من بينها إيرباص، ومجموعة رينو وشركة سانوفي بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

كما أعلنت مؤخرا سلسلة المحال التجارية "أوشان" عن خطتها في تسريح نحو 1500 عامل، بالرغم من استمرار عملها خلال فترة الإغلاق الكامل في فرنسا، يذكر أن المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أعلن أنه من المرجح ارتفاع معدل البطالة إلى 9.5% مع نهاية عام 2020.