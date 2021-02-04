الطقس في مصر .. انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات بسبب الأمطار الرعدية بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

الطقس في مصر

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم على الفور انتشار جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة عن موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الرعدية التى تشهدها المحافظة حاليا ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الازمات على الفور.

واشار إلى أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من 1115 معدة وطاقم، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية وشركة مياه الشرب للتدخل الفورى ورفع تراكمات المياه أولا بأول.

كما وجه اللواء المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

وأكد على التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة التدخل، مشيراً أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها وإستنفارها الكامل وفقاً لما هو معد مسبقاً .

وأضاف محافظ البحيرة أنه رغم الأمطار الغزيرة إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة وجارى رفع التراكمات أولاً بأول مع الصيانة الفورية لأى أعطال قد تحدث مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.

انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات فى البحيرة

انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات فى البحيرة

انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات فى البحيرة

الطقس في مصر انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات فى البحيرة