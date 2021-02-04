الصين ترسل 150 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى سوريا

رويترز

قالت السفارة الصينية في دمشق اليوم الخميس إن الصين سترسل 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا كمساعدات.

وقال المسؤول الصحفي قوان بو إنه لا توجد أي تفاصيل أخرى عن موعد وصول الشحنة أو اللقاح الذي سيتم إرساله.

وأعلن مسؤولو صحة سوريون أن البلاد تتعامل مع روسيا والصين فيما يتعلق باللقاحات، إلا أن السلطات لم تعلن بعد عن أي صفقات ثنائية.

والأدوية معفاة بوجه عام من العقوبات، لكن مصادر بالأمم المتحدة تقول إن العقوبات جعلت دمشق بدون ثقل مالي كبير للتفاوض بشأن الإمدادات، كما تسببت أيضا في إبطاء العملية من خلال خلق مخاطر قانونية إضافية.

وسوريا هي من بين الموقعين على برنامج كوفاكس العالمي الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية لمنح اللقاحات للدول الأكثر فقرا