اليوم السابع
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الخميس، 04 فبراير 2021 07:50 م
خالد صلاح
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الصين ترسل 150 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى سوريا

الخميس، 04 فبراير 2021 06:43 م
الصين ترسل 150 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى سوريا لقاح كورونا
رويترز

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 قالت السفارة الصينية في دمشق اليوم الخميس إن الصين سترسل 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا كمساعدات.

وقال المسؤول الصحفي قوان بو إنه لا توجد أي تفاصيل أخرى عن موعد وصول الشحنة أو اللقاح الذي سيتم إرساله.

وأعلن مسؤولو صحة سوريون أن البلاد تتعامل مع روسيا والصين فيما يتعلق باللقاحات، إلا أن السلطات لم تعلن بعد عن أي صفقات ثنائية.

والأدوية معفاة بوجه عام من العقوبات، لكن مصادر بالأمم المتحدة تقول إن العقوبات جعلت دمشق بدون ثقل مالي كبير للتفاوض بشأن الإمدادات، كما تسببت أيضا في إبطاء العملية من خلال خلق مخاطر قانونية إضافية.

وسوريا هي من بين الموقعين على برنامج كوفاكس العالمي الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية لمنح اللقاحات للدول الأكثر فقرا


كورونا

كوفيد19

لقاح كورونا

سوريا

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