وأضاف: "أن القرار اتخذ عقب اجتماع طارئ عقده مع مسؤولين من وزارات الزراعة في الولايات الأعضاء بالحكومة الفيدرالية، والمنظمات الداعمة للإنتاج الزراعي والمانحين الدوليين لإعلان حالة الطوارئ على الجراد في جنوب البلاد"، وتسبب الجراد في خسائر فادحة للمزارعين وأدى إلى انعدام الأمن الغذائي ، حيث دمرت العديد من المحاصيل مما كان له تأثير كبير على العديد من الأسر التي تعتمد على الزراعة والإنتاج.