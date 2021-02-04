وأضافت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليومالخميس، أن 10 آلاف جرعة، ستصل اليوم إلى فلسطين، وتكفي لخمسة آلاف مواطن، وسيتم تجهيزها وإجراء الترتيبات اللوجستية لإعطائها حسب الأولوية في أقرب وقت.



وأشارت إلى أن جزءًا من اللقاحات التي تم شراؤها، ستصل إلى فلسطين، ما بين 14-20 من الشهر الجاري، مؤكدة أن الأولوية لتلقي اللقاحات هي للكادر الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأن عمليات التطعيم ضد فيروس "كورونا" ستتم في نحو 45 مركزًا.

وأوضحت أن حملة التطعيم بدأت في مشفى "هوغو تشافيز"، وستتواصل هذا اليوم في باقي المحافظات، وتشمل مستشفيات القطاع الخاص ومن بينهم الكادر العامل في أقسام العناية المكثفة المخصصة لفيروس "كورونا".