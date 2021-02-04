اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العراقية تنفى إعادة فرض حظر التجوال بسبب إصابات فيروس كورونا

الخميس، 04 فبراير 2021 04:24 م
الصحة العراقية تنفى إعادة فرض حظر التجوال بسبب إصابات فيروس كورونا الجيش العراقى
أ ش أ

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نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، إعادة فرض حظر التجوال بسبب إصابات فيروس "كورونا"، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "أنها تنفي ما ورد في أحد البيانات المزورة وغير الصادرة عنها بما يخص حظر التجوال"، مؤكدة أن كافة القرارت الخاصة بجائحة "كورونا" تصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وببيانات رسمية تنشر فقط من خلال الوسائل المعتمدة.


وتوعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه ببث الشائعات ونشر الأخبار المزورة والتي تضلل الرأي العام وتخل بالأمن الصحي للبلاد.


الجيش العراقى

حظر التجوال

العراق

فيروس كورونا

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