

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في بيان إن "أفريقيا شهدت بدء مناطق أخرى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا من الخطوط الجانبية لفترة طويلة جداً"، وأشارت "سي إن إن" إلى أن معظم اللقاحات ستكون من لقاح "أكسفورد–آسترازينيكا-AZD1222" وأن منظمة الصحة العالمية تقوم حاليا بمراجعة اللقاح ومن المتوقع ظهور نتيجة ذلك قريباً.