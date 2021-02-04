جنيف (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تأثير جائحة كورونا على علاج السرطان أصبح كارثيا فى أوروبا، وذكرت المنظمة - حسبما أفادت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أن من بين 53 دولة في المنطقة ، دولة واحدة من كل ثلاث دول أوقفت خدماتها الخاصة بالسرطان جزئيًا أو كليًا بسبب الحشد للتصدي للوباء والقيود المفروضة على السفر.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قال إن النزعة القومية في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 تضر الجميع وإن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزا رئيسيا أمام تحقيق التوزيع اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة.