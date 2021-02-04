وأوضح أدهانوم - في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية الأربعاء، أنه "برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".


وأضاف " أن عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب.. بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحصنين".


وتابع قائلا : "التعاون الدولي بين العلماء يعد بمثابة أمر حاسم لتطوير اللقاحات، بيد أن ضعف التعاون بين الدول الآن يمثل عقبة رئيسية أمام انطلاق حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم على النطاق المطلوب لإنهاء الوباء".