اليوم السابع
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الخميس، 04 فبراير 2021 04:30 ص
خالد صلاح
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الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 04:30 ص
الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره.. صور ميدان محطة مصر
الإسكندرية أسماء على بدر

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تستعد محافظة الإسكندرية فى تطوير أهم ميادينها الرئيسية بوسط المحافظة وهو ميدان محطة مصر، وإطلاق إشارة البدء فى تطويره بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ليكون ميدانا آدميا متطورا وحديثا.

وكان وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بشأن تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، والمقرر الانتهاء منه خلال 12شهرا.

وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.

وقال الشريف، إن ميدان محطة مصر من أهم الميادين التراثية بالإسكندرية، موضحًا أنه جرى عقد بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للبدء اعتبار من اليوم في التطوير الشامل للميدان مع إنشاء سوق حضري.

وأوضح، أن أعمال التطوير بالميدان تشمل إنشاء 182 باكية و60 محلا، وكذلك إقامة مواقف للميكروباصات والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة، وكذا إرجاع جميع الحدائق بالميدان إلى شكلها الحضاري مرة أخرى.

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أن المحافظة بصدد إطلاق أعمال التطوير بعدد من الأسواق والميادين، لافتاً إلى أننا بدأنا من ميدان محطة مصر، وسوق شارع 30، وسيجرى البدء في سوق المعهد الديني وسوق الهانوفيل، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها.
 
الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (1)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (2)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (3)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (4)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (5)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (6)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (7)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (8)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (9)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (10)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (11)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (12)
 

 

الشكل النهائى لتطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية بعد إطلاق إشارة تطويره (13)
 

 


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