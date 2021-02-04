ويأتي القرار عملا بأحكام مرسومين دستوريين، واستنادا على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وتعديلها، والأعضاء الثلاثة الجدد في مجلس السيادة السوداني، يمثلون شريك السلام في اتفاق السلام السودانية مع الحكومة، التي وقعت في جوبا في اكتوبر الماضي، والدكتور الهادي أدريس، هو رئيس "الجبهة الثورية السودانية"، والطاهر أبو بكر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان، ومالك عقار رئيس "الحركة الشعبية - شمال – جناح عقار".