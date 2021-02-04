السعودية ترحب بالتزام بايدن بالتعاون للتصدى للتهديدات ضد المملكة

كتب أحمد عرفة

رحب المملكة العربية السعودية بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



ورحبت السعودية بالتزام جو بايدن بالتعاون للتصدي للتهديدات ضد المملكة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع واشنطن بشأن تحديات المنطقة، مؤكدة: سنسعى مع الولايات المتحدة لمواجهة التطرف والإرهاب وحماية مصالحنا المشتركة.

وجددت السعودية موقفها الثابت لحل سياسي شامل لأزمة اليمن.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن قائلا إن هذه الحرب يجب "أن تنتهي" لكنه تعهد بمواصلة الدعم الأمريكي للسعودية.



وقال بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بمقر وزارة الخارجية في واشنطن، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.