الرئيس الأمريكى: سنواجه التحديات التى تفرضها الصين وننافسها من موقع قوة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يجب الاعتماد على الدبلوماسية لمواجهة التحديات، موضحا أن روسيا تعمل على تقويض الديمقراطية.

وتابع بايدن، خلال كلمة يلقها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، "سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون، متابعا: علينا العودة إلى مبدأ التعاون الدولى المشترك.

وأردف: وافقنا مع روسيا على تمديد اتفاقية ستارت، وأوضحت للرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين اختلافي مع من سبقني من الرؤساء.

واستطرد جو بايدن، "سنواجه التحديات التى تفرضها الصين وسننافسها من موقع قوة، وسنعمل على انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة الدولية.

وواصل الرئيس الأمريكى، "سنعمل مع الصين لكن وفق ما يخدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.