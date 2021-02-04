الرئيس الأمريكى جو بايدن: سياسة حكومتنا تشجع التنظيمات النقابية

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن كل أمريكى يستحق الكرامة التى تأتى مع الحق فى التنظيمات النقابية، قائلا :"تتمثل سياسة حكومتنا في تشجيع التنظيم النقابى، ويجب على أصحاب العمل ضمان أن يكون لعمالهم خيار حر وعادل للانضمام إلى النقابة".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"يستحق كل أميركي الكرامة والاحترام اللذين يأتيان مع الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، تتمثل سياسة حكومتنا في تشجيع التنظيم النقابي، ويجب على أصحاب العمل ضمان أن يكون لعمالهم خيار حر وعادل للانضمام إلى النقابة".



جو بايدن

وفى جهة أخرى أكد البيت الأيض، أن خطة الانقاذ الأمريكية التي يطرحها الرئيس جو بايدن ستساعد على تجاوز الأزمات من خلال توفير مبالغ اضافية فى الاسبوع، وقال الحساب الرسمى للبيت الأبيض على "تويتر": "في جميع أنحاء البلاد، ملايين الأمريكيين عاطلون عن العمل دون أي خطأ من جانبهم. ستساعدهم خطة الإنقاذ الأمريكية على تجاوز هذه الأزمات من خلال توفير 400 دولار إضافية في الأسبوع".