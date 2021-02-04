أ ش أ

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، المعلومات الواردة من المقر الرئيسي لقوات الدفاع الذاتي في إستونيا، حول انتهاك طائرات نقل عسكرية طراز (إي إل-76) الروسية للمجال الجوى لإستونيا، وجاء في بيان الوزارة، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، : "تمت الرحلة على طول الطريق المتفق حوله مسبقًا، وكان جهاز الإرسال والاستقبال قيد التشغيل. وكان طاقم الطائرة على اتصال مستمر مع مراقبي الحركة الجوية الإستونيين، الذين لم يقدموا أي مطالبات إلى الطاقم الروسي في يوم الرحلة أو اليوم التالي".