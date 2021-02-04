وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في 3 فبراير، قام طاقم الطائرة (إي إل-76) التابعة لقوات الفضاء برحلة مجدولة إلى مطار في منطقة كالينينجراد، وشددت الوزارة على أن الرحلة تمت في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك لحدود الدول الأخرى، وهذا ما تؤكده المراقبة الموضوعية.