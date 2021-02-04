وأضافت: "ننتظر من زملائنا القدر نفسه من الانفتاح ومراعاة حقوق المواطنين الروس ومصالحهم المشروعة، كما أننا نذكر بالالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدولة الإقامة، وفق ما نصت عليه معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدولية من العام 1961".



وقررت محكمة موسكو استبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق نافالنى فى 2014 بحكم السجن مع النفاذ 3 سنوات ونصف، لانتهاكه شروط الإقامة الجبرية وتنقله في البلاد دون إذن من مصلحة السجون، أو ظرف قاهر.