سجلت جمهورية التشيك 9 آلاف و567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الماضية، وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الخميس، أن هناك 5 آلاف و800 شخص يتلقون العلاج بالمستشفيات إثر إصابتهم بالفيروس، فيما أكدت الحكومة أنها لن تخفف القيود المفروضة حاليا للحد من تفشي فيروس كورونا حتى تتراجع حصيلة الإصابات اليومية إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف حالة.
وكان فريق العمل الوطنى المعنى بمكافحة فيروس كورونا المستجد بجمهورية التشيك، أعلن رصد نحو 35 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن بالسلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا.
وأكد الفريق - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" الأربعاء، أن الوضع العام المحيط بالفيروس في البلاد لا يتحسن، وأنه لا يوجد أي مجال لتخفيف القيود المفروضة حاليًا لمكافحة كوفيد-19، من بينها عدم البيع سوى للأغراض الأساسية مع إغلاق المطاعم والفنادق.
وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة أنها لن تخفف من القيود المشددة المفروضة حاليًا حتى تنخفض عدد الإصابات إلى ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة.
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