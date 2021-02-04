وأكد الفريق - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" الأربعاء، أن الوضع العام المحيط بالفيروس في البلاد لا يتحسن، وأنه لا يوجد أي مجال لتخفيف القيود المفروضة حاليًا لمكافحة كوفيد-19، من بينها عدم البيع سوى للأغراض الأساسية مع إغلاق المطاعم والفنادق.

وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة أنها لن تخفف من القيود المشددة المفروضة حاليًا حتى تنخفض عدد الإصابات إلى ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة.