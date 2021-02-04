البرازيل تتفاوض لشراء 30 مليون جرعة من "سبوتنك V" وكوفاكسين

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية إجراء مفاوضات مع مصنعي لقاحات ضد فيروس كورونا من روسيا والهند، تتضمن مناقشة خيارات التوريد، مشيرة إلى أنها تتفاوض على شراء 30 مليون جرعة من اللقاح الروسى سبوتنك V واللقاح الهندى كوفاكسين.

وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية إلى أن وكالة المراقبة الصحية الوطنية Anvisa قامت بتنسيط القواعد للسماح بالاستخدام الطارئ للمناعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت الموافقة على سبوتنك V من قبل أكثر من 15 دولة، بما فى ذلك الارجنتين والمكسيك، وسيكون من الممكن انتاجه على نطاق واسع فى الداخل.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلين عن وزارة الصحة البرازيلية سيجتمعون غدا الجمعة مع ممثلين عن معهد جاماليا الروسى، مصنعى لقاح "سبوتنيك v"، ومع ممثلي المختبر الهندى بهارات بايوتك، مورد لقاح كوفاكسين".

وفى وقت سابق تمت الموافقة فى البرازيل على استخدام لقاحات ضد كوفيد - 19 من إنتاج شركة "AstraZeneca" البريطانية و"Sinovac" الصينية للاستخدام فى حالات الطوارئ.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا تم الانتهاء من الاتفاقية، فيمكن استيراد 10 ملايين جرعة من سبوتنيك الخامس من روسيا والهند ، على التوالي "بين فبراير ومارس" ، بالإضافة إلى 8 ملايين جرعة من كوفاكسين فى فبراير و12 مليون جرعة أخرى فى الشهر التالى.

قبل فترة وجيزة، أعلنت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية (Anvisa) أنها لن تتطلب بعد الآن، عند تحليل طلبات الاستخدام الطارئ ، تلك المرحلة الثالثة من التجارب - التى تم فيها تنفيذ فعالية اللقاحات وسلامتها - فى البرازيل.

ويفتح القرار الباب أمام محصنين آخرين، مثل سبوتنيك الخامس وكوفاكسين، للحصول على إذن لإدماجهم فى حملة التطعيم التى بدأها عملاق أمريكا الجنوبية تدريجيًا فى 17 يناير، بدءًا من العاملين الصحيين وكبار السن والسكان الأصليين.