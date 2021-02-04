البابا فرنسيس: الأخوة هى الحدود الجديدة للبشرية التى ينبغى البناء عليها

ريهام عبد الله

أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أن الأخوّة الإنسانية، هى الحدود الجديدة للبشرية والتى ينبغى البناء عليها، واصفا إياها بتحدى العصر.

وقال بابا الفاتيكان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ليس لدينا اليوم وقت للامبالاة، إما نكون إخوة أو ينهار كل شيء، إن الأخوّة هي الحدود الجديدة للبشريّة التي ينبغي علينا أن نبنى عليها، إنها تحدّى عصرنا".



البابا فرنسيس

وفى سياق آخر طالب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، الصلاة والعمل كل يوم من أيام السنة، ليتمكن الجميع من العيش معا فى أمان وسلام، وذلك فى احتفالات اليوم العالمى الأول للأخوّة الإنسانية، الرابع من فبراير، وهو اليوم الذى اختارته الأمم المتحدة، كونه التاريخ الذى وقع فيه البابا وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية فى أبو ظبى قبل عامين.

وكتب بابا الفاتيكان، عبر حسابه على تويتر: "نحتفل غدًا باليوم العالمى الأول للأخوّة الإنسانية، لنصلِّ ونعمل فى كل يوم من أيام السنة لكى نتمكن جميعًا من العيش معًا فى عالمنا بأخوَّة وسلام".