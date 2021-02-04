الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ 64 ألفا و867 عميلا بمدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تشهد مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطن الأسوانى، وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق لاستكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى داخل المدن والمراكز حيث تم الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ64 ألفا و867 عميل داخل مركز ومدينة أسوان.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد رسلان مدير منطقة جنوب الصعيد بشركة غاز مصر بأنه في ظل التسهيلات المقدمة بنظامي التقسيط أو الدفع كاش تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التركيبات لـ 4 ألاف عميل بعد سداد جزء من المقايسة وإستخراج التصاريح اللازمة لسكان مدينة أسوان الجديدة ، كما تم فتح باب التعاقد لتنفيذ أعمال الشبكات الأرضية المغذية لمنطقة الإسكان المتميز بحى العقاد ، وجارى في الوقت نفسه التنسيق لبدء تنفيذ أعمال الخط المغذى لمناطق صحارى وكركر مع هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات المعنية للإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لهذه المناطق.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمدينة إدفو فقد تم توفير خدمة الغاز لـ 600 عميل بالمدينة السكنية لمصنع سكر إدفو ، بينما جارى التنسيق بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وإدارة مصنع سكر إدفو لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدينة ، أما بالنسبة لمدينة كوم أمبو فقد تم إدراجها ضمن خطة العام المالى 2020/2021 ، بينما تم إدراج مدينة دراو ضمن خطة العام المالى 2021/2022 ، وسيتوالى تدريجياً إدراج كافة المناطق والأحياء السكنية المتبقية بكافة أنحاء المحافظة.

وأضاف خالد رسلان بأنه بالنسبة لمدينة أسوان الجديدة فإنها ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد يدخلها خدمة الغاز الطبيعى حيث جارى توصيل الخط الرئيسى بطول 14 كم ، ومن المخطط أن يتم الإعلان للمواطنين للتعاقد ، مؤكداً بأن ذلك سيساهم ذلك فى فتح آفاق التنمية والإستثمار بعد توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية وأيضاً المنطقة الحرة المخطط إنشاؤهم بأسوان الجديدة.