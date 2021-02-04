وأضاف، أن أحد الوكرين كان يستخدم مخبأ للأسلحة والذي يتم من خلاله تجهيز ما يسمى قاطع الأنبار وولاية الجنوب لعصابات داعش، وتم ضبط أيضا أحزمة ناسفة وسبطانة مدفع 23 ملم ومدفع 14.5 ملم، ومجموعة كبيرة من التوصيلات الكهربائية ومساطر تفجير عدد 15 وهاون عدد 15، وصاروخ اس بجي ناين وقاعدة بي كي سي ومجموعة كبيرة من الاعتدة مختلفة الأنواع 23 ملم و14.5 ملم وبي كي سي ومجموعة من الصواعق لتفجير العبوات ومجموعة من العبوات نوع بلازما لاستهداف الأشخاص ومجموعة من التوصيلات الكهربائية لتصنيع العبوات المزدوجة.