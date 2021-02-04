وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فقد أعرب لينارتشيتش عن قلقه إزاء استمرار ارتفاع مستوى العنف، وشدد على الحاجة إلى الوحدة السياسية، ودعم السلام وعمل المنظمات غير الحكومية في أفغانستان.



وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، خلال زيارته لكابول، إن المفوضين المسؤولين عن إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية جددوا دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار على الفور.



يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، خصص الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية، بينما في عام 2021 بلغ الدعم الأولي 32 مليون يورو.