وأشار البيان إلى أنه تم ضبط اسلحة واعتدة ومتفجرات خلال العملية، وفي سياق متصل ، أفاد مصدر أمني عراقي بضبط عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة الرمادي، بمحافظة الانبار، وقال المصدر "إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم العثور على مخزن للعبوات الناسفة في منطقة زنكورة شمال الرمادي ، مبينا أنه تم ضبط عبوات ناسفة على شكل جلكانات 66 جلكان سعة 20 لتر وهي من مخلفات داعش الارهابى وتم التعامل معها وفق السياقات وتفجيرها من قبل قوات معالجة الفرقة.