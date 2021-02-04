الأمطار تغرق شوارع السلام فى السويس.. والمحافظة تدفع بسيارات الكسح

السويس- سيد نون

تعرض عدد من المناطق السكنية بمحافظة السويس لأمطار غزيرة، ودفعت المحافظة بسيارات كسح المياه لإزالة أثار الأمطار من الطرق، حيث شهدت مدينة السلام بالسويس، تجمع كميات كبيرة من المياه بالشوارع، وقامت سيارات كسح المياه بالبدء في شفط المياه.

كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعطي توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار العزيزة.

وتم تكليف رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات مسح المياه الشفط المياه في أي مكان يتم الحاجة لذلك به.

وكلف إدارة المرور بمتابعة الطرق الرئيسية للمحافظة والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والحماية المدنية للتدخل في حالة الطوارئ.

وكلف المحافظ إدارة الأزمات بمتابعة الموقف والتواصل مع غرف عمليات الأحياء والجهات المعنية لمتابعة الموقف والتواصل مع هيئة الأرصاد والاستجابة لأي بلاغات ترد للغرفة.

وناشد المحافظ المواطنين عند سقوط الأمطار بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع حفاظا علي أرواح المواطنين .

وكلف المحافظ السكرتير العام بالإشراف على إدارة الأزمة ومتابعة غرف عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية وتوجيه الجهات المعنية للتدخل في حالة الطوارئ.