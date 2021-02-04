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الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة وتوقف حركة الصيد والملاحة.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 12:37 م
الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة وتوقف حركة الصيد والملاحة.. صور الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة تصاحبها موجات رعدية خاصة بمركزى إدكو ورشيد وكفر الدوار ودمنهور، ووأدى سقوط الأمطار الى توقف حركة الملاحة والصيد نظرا لارتفاع مستوى الامواج، وكذلك أدى هطول الأمطار الى انخفاض الحركة التجارية بشكل واضح.
 
من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار الأمطار و  تطهير صفايات المطر والمصارف والترع أول بأول لاستيعاب مياه الأمطار .
 
وأشار محافظ البحيرة الى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئة، وتلقي بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقه بالأمطار بشكل فورى .
 
وشدد محافظ البحيرة على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتاكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.
 
الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (1)
الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (1)

الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (2)
الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (2)

الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (3)
الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (3)

الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (4)
الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (4)

الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (5)
الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (5)

الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (6)
الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (6)

 


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