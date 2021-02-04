الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة وتوقف حركة الصيد والملاحة.. صور

وشدد محافظ البحيرة على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتاكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.



الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (1)



الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (2)



الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (3)



الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (4)



الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (5)



الأمطار الغزيرة تضرب محافظة البحيرة (6)