وقال أنشوبير - في تصريحات اليوم الخميس "إنه جاري تتبع سلاسل العدوى والتحقق من اتصالات جميع المصابين؛ للحد من انتشار هذه السلالة الخطيرة"، مشيرًا إلى أنه كان قد تم اكتشاف 21 إصابة من السلالة البريطانية أيضًا مؤخرًا.

وأشار إلى وجود حالات نشطة للغاية بين المصابين بسلالة جنوب أفريقيا المتحورة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم 90% من المقيمين في دور رعاية المسنين بلقاح كورونا.

من جهته.. رفض جونتر بلاتر حاكم ولاية تيرول عزل الولاية بشكل كامل بسبب انتشار سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السلطات الطبية في الولاية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأزمة بالشكل المناسب.