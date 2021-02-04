اغتيال لقمان سليم الناشط اللبنانى المعارض لحزب الله فى محافظة النبطية

كتب سمير حسنى

عثرت قوى الأمن اللبناني على جثة على الناشط المعارض لحزب الله "لقمان سليم" مقتولا في سيارته بمنطقة النبطية.

وقالت مصادر إعلامية، إن سليم فقد ليلا ووجد مقتولا فجرا داخل سيارته جنوب لبنان.

كان الراحل قال فى تصريحات سابقة لقناة أكسترا نيوز، إن المظاهرات التي اندلعت في وسط العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة الراهنة، سببها تزايد الأزمة اللبنانية والانهيار الاقتصادى، دون أى تدخل من القوى السياسية والسلطات الحالية من أجل حل تلك الأزمة.

وأشار إلى أن المتظاهرين اللبنانيين يطالبون بسرعة تشكيل حكومة خبرات بعيدة عن المحاصصة، وأن يكون لهذه الحكومة رؤية اقتصادية قادرة على أن تخرج لبنان من الأزمة الراهنة.

ولفت لقمان سليم إلى أن الشعب البنانى غاضب من استمرار تدهور الأوضاع في لبنان خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت الذى وقع في 4 أغسطس الماضى.