اليوم السابع
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إنهاء 58% من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بتكلفة مليار و26 مليون جنيه

الخميس، 04 فبراير 2021 05:30 ص
إنهاء 58% من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بتكلفة مليار و26 مليون جنيه طريق - صورة أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ينتظر أهالي كفر الشيخ، الانتهاء من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، والذي يشهد أعمالا مستمرة منذ قبل وبعد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي له خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، وجرى تقسيم أعمال الطريق على مرحلتين، المرحلة الأولى بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، والمشروع يعتبر جزءا من المحور "المحلة كفر الشيخ، وكفر الشيخ دسوق، ودسوق فوه" ومن مدينة فوه المحور يتفرع إلى اليمين لطريق رافد أبو الروس ومنه إلى الطريق الدولي الساحلي لرشيد وإلى اليسار إلى دمنهور ويتقاطع على الطريق الزراعي "القاهرة الإسكندرية" ثم إلى حوش عيسى، ثم إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وقالت مريم محمد، ممرضة، ننتظر الانتهاء من المرحلة الأولى لأننا سئمنا من الطريق الفردي كفر الشيخ دسوق، لتعدد الحوادث عليه، إضافة إلى أنه يأخذ وقتا كثيرا، والطريق الجديد سيقلل من الحوادث والوقت المستغرق الحالي للوصول من كفر الشيخ دسوق أو العكس.

وأكد المهندس طارق الجزار، وكيل وزارة الهيئة العامة للطرق، أن المحور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، حيث يسهل الربط والحركة المرورية وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام .

وأكدت المهندسة شيماء عامر، مدير عام المشروعات، لـ"اليوم السابع"، المرحلة الأولى عبارة عن 13 كوبري علوى و9 أنفاق، بالإضافة لجسر الطريق، وحاليا يجرى تنفيذ 58% منه، ومن المنتظر أن ينتهي المشروع في نهاية شهر يوليو المقبل 2021م، ويتابع المهندس أحمد سامي أنور، مهندس المشروع، وإيهاب وهدان والمهندس خالد عثمان بالشركة المنفذة، أعمال الإنشاءات.


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