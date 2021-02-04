اليوم السابع
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الخميس، 04 فبراير 2021 06:08 م
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إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس، 04 فبراير 2021 05:44 م
إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية ميناء السويس -أرشيفية
السويس سيد نون

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 40 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 6-9 أمتار، واضطراب حالة البحر، حيث تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

 

كما اتخذت الهيئة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، وتتابع مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، حيث تم منع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.


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