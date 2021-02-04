اليوم السابع
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إغلاق القنصلية المغربية في كندا بعد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا

الخميس، 04 فبراير 2021 05:00 ص
إغلاق القنصلية المغربية في كندا بعد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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أصدرت القنصلية العامة المغربية بمونتريال بيانا أبلغت فيه المغاربة، بأنها سوف تستمر في تقديم خدماتها للعموم عن بعد، بسبب اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن "القرار يأتي في إطار الاحترام التام من قبل القنصلية للبروتوكولات الصحية الإلزامية، وحفاظا على الأمن الصحي للجميع، على إثر تأكد إصابة أحد الموظفين العاملين بفيروس كورونا".

وأوضحت القنصلية أن "أبواب مقرها سوف تغلق إلى حين إخضاع كافة الموظفين للفحوصات الطبية والاختبارات اللازمة، والتقيد بالحجر الصحي الضروري وإخضاع مقر القنصلية للتعقيم الكامل".

ولفت البيان إلى أن مصالح القنصلية العامة سوف تستأنف استقبال المواطنين حضوريا بمقرها ابتداء من يوم الجمعة 12 فبراير الجاري.

 

 

 


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