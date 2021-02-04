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إعادة هيكلة المراكز والوحدات وتطبيق نموذج ‏الإدارة بالأهداف بجامعة طنطا

الخميس، 04 فبراير 2021 12:36 م
إعادة هيكلة المراكز والوحدات وتطبيق نموذج ‏الإدارة بالأهداف بجامعة طنطا جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة على إعادة هيكلة ودمج المراكز والوحدات بالجامعة وكلياتها التي تؤدى نفس النشاط لتحقيق الجودة فى تقديم الخدمة الجامعية، من خلال المجلس الأعلى للمراكز والوحدات، فى إطار من الشفافية والمحاسبة.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، استمرارية التطوير نحو التميز مع التركيز على تعظيم الاستفادة من المراكز والوحدات باتباع نظم الإدارة الحديثة فى إدارة جميع الوحدات والمراكز التابعة لجامعة طنطا وكلياتها، وذلك من خلال العديد من الآليات والقرارات التنفيذية.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن القرارات التنفيذية تتضمن آليات لاختيار وتقييم مديرى المراكز والوحدات والبرامج الخاصة بالجامعة، ودراسة جدوى اقتصادية لتلك المراكز والوحدات، ووضع هيكل تنظيمى مالى وإدارى، إلى جانب التوصيف الوظيفى والذى يشمل اللوائح والقرارات المنظمة لعمل تلك المراكز والوحدات.

وأضاف أن هذه القرارات التنفيذية من شأنها تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية، وتطبيق نموذج الإدارة بالأهداف، ورفع كفاءة المنظومة الإدارية، وزيادة الانتاجية بربط المكافآت بالأداء الإداري، وتوسيع دائرة المشاركة وزيادة الانتماء.


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

الهيكل الإداري بجامعة طنطا

اخبار طنطا

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