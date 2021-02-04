إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية.. ورفع مياه الأمطار من الشوارع

السويس - سيد نون

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

ومن جهته، أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة بضرورة القيام بكسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة.

وقام الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة بمرافقة رؤساء الأحياء وفرق عمل مشكلة أعمال كسح مياه نتيجة سقوط الأمطار اليوم ببعض الشوارع والمناطق على مستوى الأحياء.

وكلف المحافظ إدارة الأزمات والكوارث بالدفع بسيارات الكسح بالشوارع والمحافظة بالتنسيق مع ورؤساء الأحياء والشركة القابضة باستمرار أعمال شفط المياه من الشوارع ومتابعة غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، ورفع درجة الاستعداد القصوى استعداد لمواجهة أي ظروف طارئة.

رافق نائب المحافظ والسكرتير العام في متابعة أعمال الشفط كل من المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل والضبع ناشد مدير ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة.



سيارة كسح المياة



كسح المياة