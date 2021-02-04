وأضافت، أن هناك 76 ألفا و896 حالة نشطة في إسرائيل، من بينهم 1768 مريضاً يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفيات.

في السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إن 3 ملايين و298 ألفا و233 شخصا تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما حصل مليون و906 آلاف و942 شخصا على الجرعة الثانية منه.



