اليوم السابع
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إزالة تعديات على أراضى الدولة ومبانى فى المهد خلال حملة بالسويس

الخميس، 04 فبراير 2021 08:32 ص
إزالة تعديات على أراضى الدولة ومبانى فى المهد خلال حملة بالسويس رئيس حي السويس خلال حملة الإزالة
السويس - سيد نون

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شن حى السويس، برئاسة المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس الحى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والبناء بدون ترخيص، أمس، في عدد من المناطق داخل نطاق الحى، وأزالت الحملة التي ضمت محمد عبد الله، سكرتير رئيس الحى والإدارة الهندسية وعدد من الإدارات، مبانى فى المهد بدون ترخيص على أرض بالشونة بمنطقة الغريب وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

كما قامت الحملة برفع وإزالة التعدى على أملاك الدولة بمنطقة البحيرة بكورنيش السويس الجديد وإتخذت الإجراءات القانونية تجاه المعتدي .

ومن جانبها، قالت المهندسة فاتن عبد الغنى، إن حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة مستمرة بشكل دورى من أجل الإنتهاء منها، ووجود حصر كامل من قبل الحى بتلك التعديات.

وأضافت فاتن عبد الغنى، على وجود حملات بشكل يوميا من أجل ازالة الاشغالات من أجل عودة الانضباط إلى الشارع بالاضافة إلى حملات المخالفين بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفشي من فيروس كورونا.

وكان حي السويس قام خلال الأيام الماضية باغلاق عدد من الكافتيريات لم تنفذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما قام الحي بتحرير مخالفات لمن لا يرتدون الكمامات داخل المنشآت المغلقة.


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