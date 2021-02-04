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إحياء الذكرى الخامسة لرحيل الشيخ راغب مصطفى غلوش بمسقط رأسه بالغربية

الخميس، 04 فبراير 2021 10:34 م
إحياء الذكرى الخامسة لرحيل الشيخ راغب مصطفى غلوش بمسقط رأسه بالغربية الشيخ راغب مصطفى غلوش
الغربية مصطفى عادل

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تحل علينا اليوم الخميس 4 فبراير الذكرى الخامسة لرحيل الشيخ راغب مصطفى غلوش، أصغر قارئ للقرآن الكريم بالإذاعة المصرية، حيث التحق بالإذاعة وهو فى سن العشرين من عمره أثناء تأديته الخدمة العسكرية عام 1962.

وولد راغب مصطفى غلوش فى قرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية فى 5 يوليو عام 1938، وحفظ القرآن الكريم قبل أن يكمل العاشرة من العمر، وهو فى عمر الرابعة عشر ذاع صيته فى القرى المجاورة لبلدته كأصغر قارئ قرآن كريم.

 

كان الشيخ راغب مصطفى غلوش شديد الطموح، حتى أنه لم يعبأ بما كان يقال عن منافسته كقارئ صغير لم يتعد بعد الخامسة عشر من عمره لكبار القراء فى ذلك الوقت، فأخذ يبحث عن ترسيخ نفسه فى دولة التلاوة.

التحق الشيخ الشاب راغب مصطفى غلوش بالخدمة العسكرية عام 1958 وكان عمره يقترب من العشرين، ويقول هو عن هذه الفترة:"نظراً لالتحاقى بقوات الأمن المركزى بالدراسة كنت أتردد دائماً على مسجد الإمام الحسين عنه لأصلى وأتطلع لأن أقرأ ولو آية واحدة بأكبر مساجد مصر والقاهرة وأشهرها وكنت حريصاً على تقديم نفسى للمسؤولين عن المسجد حتى تتاح لى الفرصة لأقرأ عشراً أو أرفع الأذان فى هذا المسجد الكبير فتعرفت على شيخ المسجد المرحوم الشيخ حلمى عرفه وقرأت أمامه ما تيسر من القرآن فأعجب بى جداً.. وذات يوم أفصحت له عما أتمناه وطلبت منه أن يسمح لى بالأذان وقراءة عشر قبل إقامة الصلاة، فقال لى: يا راغب إذا تأخر الشيخ طه الفشنى فسيكون لك نصيب وتؤذن العصر وتقرأ العشر".

 

 


راغب مصطفى غلوش

طه الفشنى

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