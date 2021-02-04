اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تمدد القيود المفروضة لمواجهة كورونا حتى 30 أبريل المقبل

الخميس، 04 فبراير 2021 03:36 م
أوكرانيا تمدد القيود المفروضة لمواجهة كورونا حتى 30 أبريل المقبل نيس شميهال
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال، تمديد القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا حتى 30 أبريل القادم وسط توقعات بتجديدها مرة أخرى.
 
وقال شميهال - خلال اجتماع لرابطة الأعمال الأوروبية، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم /الخميس/ - : "سنمدد الحجر الصحي حتى 30 أبريل، لكن للأسف من غير المرجح أن يكون ذلك هو الموعد النهائي لإتمام الحجر الصحي، إذ أنه من المحتمل استمراره بشكل أو بآخر".
 
وأضاف: "أنه من المحتمل تغير قواعد قيود فيروس كورونا، حيث يمكن تخفيفها أو ربما يكون هناك انتقال إلى شكل آخر للحجر الصحي التكيفي".
وفي 9 ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على قرار وزارة الصحة بمد الحجر الصحي حتى 28 فبراير الجاري.
 
 

اوكرانيا

رئيس وزراء اوكرانيا

الحجر الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة