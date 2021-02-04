أوكرانيا تمدد القيود المفروضة لمواجهة كورونا حتى 30 أبريل المقبل

كتب: أحمد علوى

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال، تمديد القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا حتى 30 أبريل القادم وسط توقعات بتجديدها مرة أخرى.

وقال شميهال - خلال اجتماع لرابطة الأعمال الأوروبية، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم /الخميس/ - : "سنمدد الحجر الصحي حتى 30 أبريل، لكن للأسف من غير المرجح أن يكون ذلك هو الموعد النهائي لإتمام الحجر الصحي، إذ أنه من المحتمل استمراره بشكل أو بآخر".

وأضاف: "أنه من المحتمل تغير قواعد قيود فيروس كورونا، حيث يمكن تخفيفها أو ربما يكون هناك انتقال إلى شكل آخر للحجر الصحي التكيفي".

وفي 9 ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على قرار وزارة الصحة بمد الحجر الصحي حتى 28 فبراير الجاري.